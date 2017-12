Sudkyňa pohrozila speváčka Foxy Brown väzením

24. okt 2006 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 24. októbra (SITA/AP) - Newyorská sudkyňa Melissa C. Jackson v pondelok varovala právneho zástupcu raperky Foxy Brown, že umelkyňu dá zatknúť a posadí ju do väzenia, keď sa osobne nezúčastní na pojednávaní v prípade napadnutia. Brown, ktorej občianske meno je Inga Marchand, sa mala v pondelok zúčastniť na pojednávaní na trestnom súde na Manhattane. Keď sudkyňa chcela jej prípad začať, speváčkin právnik Frank Rothman uviedol, že jeho klientka sa doma zotavuje zo stomatologického zákroku. Toto ospravedlnenie však sudkyňu pobúrilo. "Vôbec sa mi to nepáči. Nemyslím si, že by to bol dôvod, pre ktorý nemohla prísť," povedala Jackson, ktorá nové pojednávanie naplánovala na dnes. Ako právnikom povedala, ak si Brown rozhodnutie súdu nevypočuje osobne, nekompromisne jej zamietne dohodu s druhou stranou a pošle ju na dva roky do väzenia. Rothman súd uistil, že jeho klientka sa na pojednávanie dostaví. Brown sa v auguste priznala k napadnutiu dvoch zamestnankýň nechtového štúdia, s ktorými sa nepohodla na zaplatení manikúry. Obžaloba uviedla, že 26-ročná speváčka 29. augusta 2004 jednu zamestnankyňu salónu Bloomie Nails kopla a druhú udrela do tváre. Speváčka po priznaní uviedla, že tak urobila iba pod hrozbou väzenia. "Jej priznanie bolo dobrovoľné," uviedla sudkyňa. Podľa dohody by mala Brown dostať trojročnú podmienku a začať navštevovať kurzy sebaovládania.