Európska filmová akadémia prezradila nominácie

24. okt 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 24. októbra (SITA) - Európska filmová akadémia (EFA) ohlásila nominácie v kategórii Dokument roku 2006 - Prix Arte. Na premietaní ôsmich snímok sa porota tento rok stretne v Berlíne, kde zároveň svojim hlasovaním rozhodne o novom držiteľovi trofeje. Členmi tohtoročnej poroty sú bulharská režisérka a producentka Adela Peeva, nemecký režisér Thomas Riedelsheimer a poľská producentka Dorota Roszkowska.

Do osmičky najlepších filmov sa dostal dokument britského režiséra Bena Hopkinsa - 37 User For A Dead Sheep, film Nemca Philipa Gröninga - Die Grosse Stille, snímka Dreaming By Numbers holandskej autorky Anny Bucchetti a La Casa De Mi Abuela španielskeho režiséra Adana Aliagu. Druhú štvoricu nominovaných tvorí dokument Francúza Jeana-Christopha Rosého s názvom Maradona, Un Gamin En Or, film izraelskej autorky Tali Shemesh - Moadon Beit Hakvarot, ďalej snímka Rusa Valeriya Solomina - Rybak I Tantsovshitsa a dokument Unser Täglich Brot rakúskeho režiséra Nikolausa Geyrhaltera.

Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční 2. decembra vo Varšave.