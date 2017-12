V druhej polovici novembra zavíta do Bratislavy Glenn Hughes

24. okt 2006 o 15:17 SITA

BRATISLAVA 24. októbra (SITA) - V bratislavskom Divadle Aréna bude 19. novembra koncertovať bývalý člen skupín Deep Purple a Trapeze - Glenn Hughes. Slovenskému publiku sa tak predstaví len dva dni po tom, ako ho privíta pražská Retro Music Hall.

Rodák z anglického Cannocku sa presadil nielen ako spevák a basgitarista, ale aj skladateľ. Do povedomia verejnosti sa dostal najmä v 70-tych rokoch 20. storočia, keď hral v kapelách Deep Purple a Trapeze. Hughes však nie je odkázaný na to, aby žil z minulosti. Dnes patrí medzi najproduktívnejších umelcov svojej generácie. Svoju priazeň mu hosťovaním na jeho albumoch prejavili napríklad Chad Smith a John Frusciante zo skupiny Red Hot Chili Peppers, Dave Navarro, či Jerry Cantrell z formácie Alice In Chains.

Na Slovensko pricestuje v súvislosti s novým sólovým albumom Music For The Divine, ktorý odprezentuje na svojom európskom turné. Bicie na novom albume opäť nahral jeho blízky priateľ Chad Smith, ktorý sa aktívne podieľal aj na produkcií nového albumu, rovnako ako tomu bolo v prípade predchádzajúceho komerčne úspešného Soul Mover.

Na aktuálnom turné bude Hughesa sprevádzať skupina, zložená z vynikajúcich hráčov. Na bicie bude hrať Mark Mondesir, za klávesami bude stáť Anders Olinder a na gitare ho bude sprevádzať Jeff Kollman.