Sheryl Crow si mýlia s prostitútkou

BRATISLAVA 24. októbra (SITA) - Americká speváčka Sheryl Crow má plné zuby toho, ako si ju ľudia mýlia so známou prostitútkou Heidi Fleiss, na ktorú sa nápadne podobá. Sheryl Crow žiadajú o sexuálne služby ...

24. okt 2006 o 18:26 SITA

BRATISLAVA 24. októbra (SITA) - Americká speváčka Sheryl Crow má plné zuby toho, ako si ju ľudia mýlia so známou prostitútkou Heidi Fleiss, na ktorú sa nápadne podobá. Sheryl Crow žiadajú o sexuálne služby v domnení, že sa rozprávajú s Heidi Fleiss. V magazíne National Enquirer sa uvádza, že k Sheryl pristúpil v reštaurácii muž, naklonil sa k nej a povedal "dávno sme si spolu neužili, vyzeráš fakt dobre." Americká speváčka ho odstrčila a v prudkom návale emócií začala kričať, že nevie, kto je ten muž. "Heidi, k svojmu najlepšiemu zákazníkovi by si sa mala správať ináč," odpovedal muž. "Myslíš si, že som Heidi Fleiss, však? Stáva sa mi to dosť často," zareagovala Sheryl.

Americká speváčka nedávno prekonala rakovinu prsníka a rozišla sa so svojím partnerom, cyklistom Lancom Armstrongom. Ten, spoločne so svojím blízkym priateľom, hercom Matthewom McConaugheym vyvrátil dohady, že tvoria homosexuálnu dvojicu. "Skúšali sme to, ale nebolo to bohviečo," zažartoval Matthew a dodal, že veľa ľudí nerozumie, čo je to priateľstvo a bratstvo. "Našiel som v ňom veľmi dobrého priateľa. Urobil by som čokoľvek, o čo ma požiada a on pre mňa tiež." Informácie zverejnil internetový portál lse.co.uk.