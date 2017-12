Kazašský veľvyslanec sa na Boratovi dobre bavil

25. okt 2006 o 9:45 SITA

BRATISLAVA 25. októbra (SITA/AFP) - Erlan Idrissov, kazašský veľvyslanec vo Veľkej Británii, priznal, že sa veľmi dobre zabával na fiktívnom novinárovi Bratovi v jeho najnovšom filme Borat: Nakúkanie do ameryckej kultúry na objednávku slavnoj kazašskoj národa. Tento film rozpútal priam medzinárodný konflikt, keďže tu britský komik Sacha Baron Cohen veľmi nevyberaným spôsobom zosmiešňuje celý Kazachstan. Kazašská vláda sa mu dokonca vyhrážala žalobou a pre istotu pred mesiacom v štvorstranovej prílohe denníka The New York Times prezentovala krásy svojej krajiny. "Úprimne som sa smial na mnohých vtipoch, ale v istých chvíľach som sa nemohol ubrániť pocitu, že ma to i uráža," povedal Idrissov. "Možno je to trošku zložitejšie na pochopenie, ale je to istá výzva." Veľvyslanec sa najviac bavil, keď sa Borat prechádzal v newyorskom metre so živou sliepkou. Baron Cohen si vo filme na mušku okrem Kazachstanu zobral i feministky, homosexuálov, černochov i amerického prezidenta Georgea W. Busha.