Igor Kmeťo mladší pripravuje sólový album

25. okt 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 25. októbra (SITA) - Igor Kmeťo mladší pripravuje vydanie sólového albumu. Svetlo sveta by mal uzrieť začiatkom budúceho roka a spoluprácu mu už podľa jeho slov prisľúbili speváčka Dara Rolins a raper Rytmus. "Nechcem hovoriť veľmi dopredu, lebo je veľa vecí, ktoré sa hovoria dopredu a nakoniec nevyjdú, ale mal by tam byť aj Rick Bailey - spevák zo skupiny Delegation," prezradil Igor v rozhovore pre agentúru SITA. Spolu s otcom začiatkom októbra predstavili tretí spoločný album Hoj Amore, na ktorom sa nachádza aj pieseň Kures Funk, ktorá vznikla v spolupráci s Rytmusom. To však nebola prvá spolupráca skupiny Kmeťoband a rapera Rytmusa - už predtým nahrali úspešnú pieseň Amen Savore. Na spoločné úspechy plánujú nadviazať aj na Igorovej sólovke. Ako hovorí, hudobne spolu dobyjú Slovensko. Rytmusa považuje za talentovaného hudobníka i rapera. „Je to náš človek a je to v prvom rade Róm, ktorý sa za to nehanbí a dá to celému Slovensku vedieť, je na to hrdý a ja si takých ľudí vážim,“ komentoval ich častú spoluprácu.

