Druhý album Katky Koščovej Naboso vyjde 30. októbra

25. okt 2006 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 25. októbra (SITA) - Speváčka Katka Koščová vydáva druhý album. Nahrávka s názvom Naboso by sa mala na pultoch hudobných predajní objaviť 30. októbra. Novinku nahrávala spolu s kapelou počas troch mesiacov v prešovskom štúdiu Perina. Album prinesie trinásť nových piesní. Prvá z nich, ktorá je zároveň pilotným singlom, sa volá Posledná. Podľa Katky to bol najprv slaďák, ale vďaka chlapcom v štúdiu sa skladba úplne zmenila. "Chalani v štúdiu si povedali, že mám príliš depresívne a pomalé pesničky, tak z nej spravili jednu z tých rýchlejších na albume, a keď som ju prvýkrát počula už takto zaranžovanú, nemohla som uveriť, že je to tá pieseň ku ohníčku, ktorú som im doniesla," prezrádza speváčka. Naboso predstaví aj najstaršiu pesničku, ktorú kedy Katka napísala. "Bolo to pred niekoľkými rokmi v skúšobni. Kapela len tak začala hrať a zakričali, aby som spievala, tak som zo seba začala súkať toto," spomína ako vznikla skladba Nedovoláš sa. Ako posledná naopak vznikla pieseň Dnes, ktorú poslucháči nájdu na albume ako druhú v poradí.

O hudbu sa postaral klávesák Martin Husovský, s textom boli ale problémy. „Na tú pieseň som dostala viacero textov. Bola som už v takom období, že som posledné dve veci nechcela veľmi textovať. Nejako to stále nešlo, tak som nakoniec spojila tri texty dokopy a niečo som doplnila,“ spomína na tvorbu albumu, pri ktorej podľa vlastných slov zistila, že textovanie nie je vôbec ľahká záležitosť. „Neexistuje, že ťa kopne nejaká múza a ty píšeš dva dni a noci v kuse,“ hovorí Katka a dodáva, že sa často pri písaní piesní „nadrela“ , prípadne musela niekoho zavolať na pomoc. Väčšinu textov napísala sama alebo spolu s kamarátom Mišom Balážom, jeden text pre ňu napísal Tomáš Hudák, jeden „rýdzo babský“ napísala Silvia Kaščáková a pri tvorbe jedného sa stretli traja autori – „jeden chalan dal námet, čo bolo pre nás veľmi dôležité, a zopár viet a potom sme to už my dve baby dokončovali“. Jediná anglická pieseň I Call You My Friend mala podľa speváčky aj slovenský text, ale s tým anglickým sa lepšie zžila a "žiadnemu inému by neuverila". To, že sa mohla podieľať na tvorbe albumu, Katku podľa jej slov veľmi teší a album preto považuje za osobnejší ako debut.

