Rudebox Robbieho Williamsa mieri na čelo hitparád

25. okt 2006 o 11:14 SITA

BRATISLAVA 25. októbra (SITA/AFP) - Najnovší album speváka Robbieho Williamsa Rudebox sa i napriek slabému predaju derie na čelo britských hitparád. Predaj albumu bývalého speváka chlapčenskej skupiny Take That, ktorý vo Veľkej Británii vyšiel iba v utorok, zatiaľ naznačuje, že sa ho do konca týždňa predá iba okolo 200 tisíc kópií. Album 32-ročného speváka má i napriek tomu namierené priamo na špicu hitparády. Očakáva sa, že i celkový predaj nového albumu bude slabý, keďže z posledného albumu tohto speváka s názvom Intensive Care sa za prvý týždeň predalo 373 832 kusov. "Ak sa Robbiemu s týmto albumom podarí dostať na prvé miesto hitparády, vyrovná tak rekord Davida Bowieho a bude iba dva albumy za Elvisom Presleym," povedal Gennaro Castaldo zo siete predajní HMV. "Bol by to tiež jeho 11. album číslo jedna, ak počítame aj úspechy skupiny Take That. Potvrdí sa, že Robbie je britská jednotka a s ďalšími albumami, by mohol poraziť aj Elvisa," dodal.