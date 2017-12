Paul McCartney prichádza s novým DVD

BRATISLAVA 25. októbra (SITA) - Famózny vlaňajší koncert Paula McCartneyho v Miami zachytáva nové DVD The Space Within Us. Viac ako dvojhodinový záznam prináša klasické beatlesácke hity, skladby z obdobia ...

25. okt 2006 o 16:20 SITA

BRATISLAVA 25. októbra (SITA) - Famózny vlaňajší koncert Paula McCartneyho v Miami zachytáva nové DVD The Space Within Us. Viac ako dvojhodinový záznam prináša klasické beatlesácke hity, skladby z obdobia Wings i sólové projekty speváka. Niektoré piesne dokonca vychádzajú po prvýkrát v živom prevedení. Čerstvú "krv do žíl" vlieva nestarnúcim hitom tiež sprievodná kapela legendárneho speváka v zložení Rusty Anderson, Paul "Wix" Wickens, Brian Ray a Abe Laboriel Jr. Na DVD samozrejme nechýbajú hity ako Let It Be či Yesterday.

Bonusový materiál obsahuje okrem rozhovorov, záznamov zo zvukovej skúšky a záberov zo zákulisia aj telefonický budík pre astronautov v medzinárodnej vesmírnej stanici či rozhovory s fanúšikmi, akými sú napríklad Bill Clinton alebo Alec Baldwin.