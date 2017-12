Charlize Theron sa objaví vo filme svojho priateľa

BRATISLAVA 25. októbra (SITA) - Herečka a držiteľka Oscara Charlize Theron sa objaví v režijnom debute svojho priateľa Stuarta Townsenda. Okrem nej sa rozhodla do projektu pritiahnuť aj niekoľko známych ...

25. okt 2006 o 15:02 SITA

BRATISLAVA 25. októbra (SITA) - Herečka a držiteľka Oscara Charlize Theron sa objaví v režijnom debute svojho priateľa Stuarta Townsenda. Okrem nej sa rozhodla do projektu pritiahnuť aj niekoľko známych hollywoodskych kolegov. Podľa stránky contactmusic.com, Townsend napísal scenár k filmu The Battle in Seattle na základe udalostí a protestov, ktoré sprevádzali zasadnutie Svetovej obchodnej organizácie v roku 1999. Okrem scenára si Townsend zoberie do ruky i režisérsku taktovku. S filmovaním by sa malo začať už na budúci mesiac. Popri Theron by sa vo filme mali objaviť i spevák Andre Benjamin, a herci Ray Liotta a Woody Harrelson. Townsend chce vo filme použiť aj reálne zábery protestov, aby mohol porozprávať príbeh o protestujúcich, politikoch a miestnych obyvateľoch Seattlu, ktorých sa celá udalosť týkala.