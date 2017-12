Nový album Gwen Stefani The Sweet Escape vyjde 5. decembra

BRATISLAVA 25. októbra (SITA) - V poradí druhý sólový album s názvom The Sweet Escape americkej speváčky Gwen Stefani vyjde už 5. decembra. V rovnaký deň sa do obchodov dostane aj DVD z koncertného vystúpenia v jej rodnom meste Anaheim.

Prvým singlom z druhého albumu speváčky z No Doubts je pieseň Wind It Up z producentskej dielne The Neptunes. Tanečné video k nemu bude režírovať Sophie Muller. Ďalšími piesňami na albume sú napríklad Orange County Girl, Fluorescent či Candyland. "Tento album sa líši od toho predchádzajúceho. S nahrávaním som začala ešte minulý rok - predtým, ako sa narodil môj syn Kingston. Tanečné zvuky sú veľmi aktuálne, moderné, nenesú sa v retro štýle," hovorí o svojom novom hudobnom počine Gwen Stefani.

Spolu s novým albumom sa na pulty predajní s hudbou dostane aj koncertné DVD s názvom Harajuku Lovers Live, inšpirované štvorčlennou skupinou japonských dievčat, ktoré Gwen sprevádzali počas jej turné a takisto vystupovali v klipoch k albumu Love. Angel. Music. Baby. Na DVD odznejú všetky piesne z albumu L.A.M.B. a dve z The Sweet Escape. Ďalším produktom z dielne Gwen Stefani bude osem bábik v štýle L.A.M.B albumu. "Myslím si, že bábiky sú skvelým nápadom. Ja a Harajuku dievčatá sme mali oblečené dosť zaujímavé kúsky oblečenia a nechceme, aby upadli do zabudnutia," tvrdí Stefani.

Americká speváčka s platinovou hrivou by sa mala vydať na turné k druhému albumu v apríli budúceho roka. Informácie zverejnil internetový portál eonline.com.