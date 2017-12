Mužský pop zahodil uplakané negližé

Zabudnite na boybandy. Zabudnite na červenajúceho sa chlapca, ktorý sa snaží čo najrýchlejšie z hlavy vymazať „prsníkový“ škandál s Janet Jackson. A predovšetkým zabudnite na Michaela Jacksona, z ktorého ostala iba karikatúra. Kráľ je mŕtvy, nech žije krá

26. okt 2006 o 11:00 TOMÁŠ PROKOPČÁK

ľ! Justin Timberlake!

Ak sme prednedávnom nazvali kráľovnou ženského popu Christinu Aguileru – pretože Madonna, so všetkou úctou k jej obchodným schopnostiam, sa stále nenaučila spievať, mužský stolec ostával dlho neobsadený. Čosi síce napovedal album Justified, ale jedna lastovička leto nerobí.

Teraz prišiel Futuresex / Lovesounds, ktorý si pod producentskú taktovku vzal okrem willa.i.am z Black Eyed Peas a Ricka Rubina predovšetkým Timbaland. Práve Timbaland, ktorý nedávno obliekal do moderného kabátu Nelly Furtado, ušil oblek aj Justinovi. Už to viac nie je sladký chlapec z Cry Me a River. Trochu dospel a pritvrdil. A falzetové slaďáky vymenil za klubové hity. Nečakajte žiadne veľké posolstvá, na to je súčasný pop príliš prostoduchý.

Justin Randal Timberlake, expriateľ popovej superstar Britney Spears a dnes partner Cameron Diaz, si tvrdo ide za svojím. Odchod z populárnej kapely N’Sync v čase najväčšej slávy, odvaha začať znova, čuch na najvychytenejších hudobníkov a predovšetkým schopnosť sa predať. To je charakteristika amerického úspechu. Pritom nemusíte byť ani naj­inteligentnejší, ani dobrý herec, ba ani výnimočný spevák.

Podobne ako pri Nelly Furtado sa aj Timberlakov najnovší album vyznačuje najmä tým, že jeho hlas poňal producent „iba“ ako nástroj. Žiadny charakteristický prejav od Justina nečakajte. Keby na Futuresex / Lovesounds spieval hocikto iný, pravdepodobne by ste to ani nezaregistrovali.

Ktosi povedal, že nový Timberlakov album je len vykradnutý Princ z 80. rokov. Aj keď on sám sa k Princovmu odkazu hlási, nie je to pravda. Futuresex / Lovesounds je absolútne moderná nahrávka. Ak chcete, trendová – ale v tom dobrom slova zmysle. Plná stále populárnejších dvojskladieb, aranžérskej vyzretosti a odvahy prekročiť tradičné žánrové hranice.

Dnes sa kritici predháňajú vysvetliť, prečo práve Timberlake. Odpovedí je mnoho, neodškriepiteľná je iba tá, že väčšiu mužskú popovú hviezdu dnes nemáme.