Courtney Love vďačí Melovi Gibsonovi za život

26. okt 2006 o 9:02 SITA

BRATISLAVA 26. októbra (SITA) - Americká hudobníčka Courtney Love verejne poďakovala hercovi Melovi Gibsonovi za to, že jej zachránil pred drogami život, keď ju donútil vyhľadať odbornú pomoc v rehabilitačnom centre. Gibson sa rozhodol, že pomôže hudobníčke kedysi závislej od heroínu, ktorá bola vydatá za rockera Kurta Cobaina, keď sa začala stýkať s nesprávnymi ľuďmi. V nedávnom rozhovore pre britský časopis Sunday Times 48-ročná speváčka priznala, že Gibson jej zachránil život a nedovolil jej opäť spadnúť do drogovej závislosti. "Dlho som mu pred nosom zatvárala dvere. Stále sa okolo mňa motali dvaja ľudia z drogového prostredia, takže bolo ťažké dostať ma na odvykaciu kúru," povedala. "Vďaka Melovi sa to však nakoniec podarilo," dodala.