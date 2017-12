O.B.D. sa vrátili s novou zostavou a starým soundom

26. okt 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 26. októbra (SITA) - Deväťdesiate roky na slovenskej hudobnej scéne charakterizuje aj kapela O.B.D., teda Orchester Bronislava Dobrotu. Po sedem a pol ročnej odmlke sa vrátili s albumom 7 a pol, ktorý pokrstili už v máji. Po piatich mesiacoch predstavujú album, s ktorým sa mali fanúšikovia možnosť zblížiť už na letných festivaloch. Na koncertné turné si však budú musieť počkať do jari.

V priebehu sedemročnej prestávky sa líder O.B.D. Roman "Galo" Galvánek spolu s Ďurom Černým z Tublatanky venoval Divnej zostave. Pracoval tiež na hymnách pre združenie Ľudia proti rasizmu. "Nebolo to o tom, že by sme nečinne pozerali na gitary a nechytili ich do rúk," uviedol pre agentúru SITA Galo. Po dlhšej odmlke prichádzajú O.B.D. s dvoma novými členmi, ktorými sú Matúš Klúčik z niekdajšej kapely Love 4 Money a Martin Kalinka z Divnej zostavy. "Začíname v podstate ako nová kapela," zhodnotil pozíciu O.B.D. na súčasnej hudobnej scéne Galo. V období rokov 1995 až 1998, keď žali úspechy najmä so skladbou Komáre, patrili k tomu najlepšiemu, čo doma máme. "Za tie tri roky sme zamútili veľa vody," dodal. Nemyslí si však, že sa dá minulosť skupiny porovnávať so súčasnosťou. Na festivaloch hráva O.B.D. pred kapelami, ktoré im kedysi robili predskokanov, ale Galo tvrdí, že to berú ako prirodzený vstup na hudobnú scénu po toľkých rokoch. "Cieľom je stretávať sa v skúšobni s fantastickými ľuďmi ako Broňo Dobrota alebo Tomáš "Tuleň" Vojtek, s ktorými som sa niekoľko rokov nestretával," vysvetlil.

Svetlo sveta uzrel už aj nový videoklip k singlu Prečo sa pýtaš. Nakrúcal sa na koncerte v bratislavskom PKO pred niekoľkými mesiacmi, pričom je prestrihaný zábermi z fotenia na buklet, ktoré má "na svedomí" Roman Ferstl. Na platni 7 a pol spolupracovali O.B.D. s mnohými hudobníkmi. Niektorí z nich sa núkali sami, hneď ako sa dozvedeli, že kapela pripravuje nový album. S Martinom Witgruberom, Martinom Durdinom či Rišom Šimurkom nahrávali dokonca ešte prvé dve CD-čka. Významným hosťom bol nepochybne aj v Európe známy huslista Stano Palúch, ktorý strávil s kapelou štyri dni. Album ozvláštnil aj symfonický orchester s gospelovou vokálnou skupinou. "Bola to jedna čarovná spolupráca," pochvaľuje si mesiac príjemného nahrávania Galo.

Podľa Gala nastal pri novej platni určitý posun, ale "charakteristický zvuk, Broňova gitara a Tuleňova rytmika tam stále je". Na albume sa nachádza aj úplne prvá pesnička z repertoáru O.B.D. Tak stoj, ktorá vznikla ešte pred debutovou platňou v spolupráci s prvým bubeníkom O.B.D. Martinom Valihorom. Podobne svojím vekom vynikajú aj skladby Kráčam mestom či Smrť, život, čo len príde. Texty si píše sám spevák Galo, pričom ostatní nemajú ambície sa na nich podieľať. Inšpiráciu čerpal napríklad zo životopisu ruského poeta a pesničkára Vladimíra Vysockijho, ktorému by sa chcel raz priblížiť či z vojnového konfliktu v Iraku. Celkovo sa vyjadruje k príjemným ale aj pálčivým udalostiam, ktoré sa dejú okolo neho.

