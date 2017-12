Ekotopfilm 2006 speje do veľkého finále

BRATISLAVA 26. októbra - Bratislava je od pondelka dejiskom XXXIII. Medzinárodného festivalu odborných filmov Ekotopfilm. Do 27. októbra si budú môcť Bratislavčania i návštevníci mesta v dvoch samostatných ...

26. okt 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 26. októbra - Bratislava je od pondelka dejiskom XXXIII. Medzinárodného festivalu odborných filmov Ekotopfilm. Do 27. októbra si budú môcť Bratislavčania i návštevníci mesta v dvoch samostatných projekciách vo Festivalovom centre (Kino a Hotel Tatra) pozrieť 121 úžasných filmov z 30 krajín. Vstup na všetky premietania a sprievodné podujatia je voľný!

Jedným z vrcholov tohtoročného Ekotopfilmu bolo udelenie pocty Honour of Ekotopfilm, ktorú v utorok v bratislavskom Primaciálnom paláci prezidentka Festivalového výboru Elena Kohútiková a generálny riaditeľ festivalu Pavol Lím odovzdali spolu s diplomom do rúk kniežaťa Alberta II., 32. zvrchovaného vládcu Monackého kniežatstva. Novému laureátovi pocty zablahoželal aj minister životného prostredia SR Jaroslav Izák. Toto prestížne ocenenie sa na Ekotopfilme udeľuje od jeho strieborného jubilea, teda od roku 1998. Dosiaľ sa držiteľmi pocty stali: Jacques Yves Cousteau, Ivan Bella, Svend Auken, Al Gore, Günter Verheugen, Václav Havel, Juraj Hraško a Nicole a Serge Roetheliovci. Podľa štatútu sa pocta udeľuje každý rok významným domácim a svetovým osobnostiam za mimoriadne výkony dosiahnuté v záujme trvalo udržateľného rozvoja, za významné vedecké objavy, humánne či kultúrne aktivity alebo za celoživotné dielo v záujme rozvoja ľudskej spoločnosti.

Ako povedal generálny riaditeľ Ekotopfilmu Pavol Lím, knieža Albert II. sa stal laureátom pocty Honour of Ekotopfilm na základe obidvoch kritérií. „Nielen pre dlhodobý a intenzívny záujem o životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj, ktorý je pre rod Grimaldiovcov dlhodobou hodnotou a tradíciou, ale aj pre polárnu výpravu na severný pól, ktorú Albert II. absolvoval koncom minulého roka a ktorou sa prihlásil k odkazu svojho praprastarého otca, kniežaťa Alberta I.,“ zdôraznil Pavol Lím.

Jeho Najjasnejšia Výsosť knieža Albert II. vyjadril úprimné poďakovanie, prekvapenie a radosť, že sa stal laureátom pocty Honour of Ekotopfilm po skutočne významných osobnostiach. Z celej suity celkom logicky vyzdvihol Jacquesa Yvesa Cousteaua, ktorého ku kniežacej rodine viazali silné priateľské väzby. Pokiaľ ide o expedíciu na severný pól, knieža prezradil, že sa inšpiroval obrovským nadšením a obrovskou zvedavosťou praprastarého otca a jeho dychtivosťou po nových skúsenostiach a poznatkoch. „Počas expedície som videl, aký je svet zraniteľný a ako veľmi ho treba ochraňovať. Aj preto som založil nadáciu Za osobnú zaangažovanosť v ochrane životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja, ktorá má tri hlavné ciele: štúdium klimatických zmien, zachovanie biologickej diverzity a ochranu zdravej vody. Blahoželám vám k zorganizovaniu Ekotopfilmu – prehliadky filmov, ktoré spája myšlienka trvalo udržateľného rozvoja, a šíreniu tejto priority do myslenia ľudí. Dosiahnutie rovnováhy medzi ekonomikou a ekológiou je boj, ktorý musíme viesť všetci spoločne. Nepochybujem o tom, že naše úsilie jedného dňa prinesie svoje ovocie,“ povedal knieža Albert II.

Jeho Najjasnejšiu Výsosť knieža Alberta II. na pôde mesta, ktoré je spoluorganizátorom festivalu, prijal primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský spolu s generálnym riaditeľom Ekotopfilmu Pavlom Límom, na slávnosti sa zúčastnil minister životného prostredia SR Jaroslav Izák, zástupcovia Čestného prezídia Ekotopfilmu vedení akademikom Jurajom Hraškom, Festivalového výboru na čele s jeho prezidentkou Elenou Kohútikovou, Medzinárodnej poroty s jej predsedom Bruceom Bucklinom, Junior poroty na čele s Chan Chan Chang a ďalší hostia.

EKOTOPFILM DNES.

Dnes v noci kolekcia 34 filmov uzavrie tohtoročnú súťažnú filmovú prehliadku – premieta sa od 8.30 do neskorého večera vo Festivalovom centre. Večerná projekcia bude venovaná ČT Ostrava. Okrem dvoch samostatných projekcií je opäť pripravený Sprievodný odborný program. Popoludní bude hlavným lákadlom panelová diskusia Dokážeme sa nezabiť? s vynikajúcimi odborníkmi – lekármi a autormi filmov (Fajčenie vraždiaci návyk, Astma a Karcinóm prsníka) o dvoch najväčších hrozbách súčasnosti – fajčení a rakovine (14.00 hod., Hotel Tatra, kongresová sála, Ministerstvo zdravotníctva SR). Duševnému zdraviu, ktoré bude podľa odborníkov v najbližšom období ďalším vážnym problémom obyvateľov Slovenska, sa bude venovať workshop Verili by ste, že si zapamätáte 150 položiek nákupu? (14.00 hod., Hotel Tatra, kongresová sála, Nadácia Memory).

Dopoludnia (11.00 hod., Prezidentský palác) prijme festivalovú delegáciu tvorenú zástupcami Čestného prezídia, Festivalového výboru, Medzinárodnej poroty, Junior poroty, organizátorov a partnerov Ekotopfilmu prezident SR Ivan Gašparovič. Počas prijatia prezident na návrh Medzinárodnej poroty udelí prestížnu Cenu prezidenta SR. Popoludní prijme festivalovú delegáciu v zastúpení ministra zahraničných vecí SR Jána Kubiša štátna tajomníčka Oľga Algayerová.

HAPPENING EKOTOPFILM 2006 NA HLAVNOM NÁMESTÍ.

Ekotopfilm sa dnes podvečer posunie z Festivalového centra aj na Hlavné námestie. Po 18.30 hod. sa začne takmer triapolhodinový happening Ekotopfilm 2006. V programovom maratóne sa premietnu vybrané top filmy z posledných piatich ročníkov, ktoré postupne vystrieda jazzové trio Tariška, tanečná skupina Jumbo, vokálna skupina A Capella a dievčenské husľové trio X – Tension. Moderátormi budú roboti – humanoidi z pustej planéty rútiacej sa nekonečným vesmírom. Veselými, avšak tak trochu aj varovnými vystúpeniami upozornia Bratislavčanov i návštevníkov mesta, aby si ustrážili kvalitu životného prostredia a v každodennom konaní prijali myšlienky a zásady trvalo udržateľného rozvoja. Súčasťou programu bude aj vyžrebovanie výhercov zaujímavej súťaže Ekotopfilmu 2006, do ktorej atraktívne ceny venovala spoločnosť NAY Elektrodom, s. r. o. Cieľom podujatia, ktoré tento rok zakladá novú tradíciu, je nielen spestriť a obohatiť bežný bratislavský podvečer, ale aj rozšíriť hlavnú ideu festivalu medzi široké masy. Príďte sa poučiť a – zabaviť.

EKOTOPFILM ZAJTRA.

V piatok vo Festivalovom centre premietnu vybrané víťazné filmy z medzinárodnej súťaže (Projekcia I a II od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 17.30 hod. do 22.00 hod.), pričom slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční o 11. hod. v Primaciálnom paláci. Bohatý sprievodný program tento rok uzavrie stretnutie s významným českým fotografom a dokumentaristom Richardom Jaroněkom, ktorý sa venuje problematike bielych a tigrích žralokov (17.30 hod., Hotel Tatra, kongresová sála). Príďte si pozrieť unikátne fotografie a vypočuť rozprávanie človeka, ktorý neopakovateľným spôsobom prezentuje výnimočnosť života vo vode.

EKOTOPFILM V SKRATKE

· Ekotopfilm je od začiatku zameraný na všetky odvetvia priemyselných, hospodárskych a humánnych aktivít človeka s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj.

· Nosnou časťou festivalového programu sú dve samostatné projekcie, ktoré sa od pondelka do piatka uskutočnia v dvoch blokoch (od 8.30 do 13.00 hod. a od 17.30 do neskorých nočných hodín). Vstup na projekcie a všetky sprievodné podujatia je voľný.

· Festival sa aj tento rok uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Generálnym riaditeľom Ekotopfilmu je Pavol Lím. Prezidentkou Festivalového výboru, v ktorom sú zastúpení odborní garanti festivalu a jeho partneri, je Elena Kohútiková. Organizátorom festivalu je agentúra Ekotopfilm a Hlavné mesto SR Bratislava. Hlavnými odbornými garantmi sú Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo životného prostredia SR v úzkej spolupráci s ďalšími 11 rezortmi vlády SR, so SOPK, ZMOS, AZZZ SR, ASPEK a ďalšími partnermi. Okrem generálneho partnera festivalu, spoločnosti U. S. Steel Košice, s, r, o, sa na jeho príprave výrazne podieľajú viaceré významné podnikateľské subjekty, ktoré sú lídrami vo svojom odbore – Matador, a. s., VSE, a. s. a ďalší.

· Podobne ako po minulé roky je súčasťou Ekotopfilmu Junior festival – Ekotopfilm pre deti a mládež organizovaný v rámci celého Bratislavského samosprávneho kraja.

· Po piatkovej projekcii ocenených snímok a slávnostnom odovzdaní Grand Prix Ekotopfilm 2006, hlavných cien v šiestich kategóriách a ďalších cien bude Ekotopfilm 2006 pokračovať v novembri Prehliadkou víťazných filmov v Košiciach a Prahe a na jar 2007 aj vo Viedni a v Budapešti.

Podrobný program festivalu prepojený s katalógom filmov možno nájsť na adrese:

www.ekotopfilm.sk a www.festivaly.sk

Bližšie informácie a fotografie z festivalového diania, súťažných snímok, festivalových hostí a pod. poskytne:

Dominika Matejčeková, sekretariát, Hotel Tatra

Jana Hyžová, tlačové stredisko, Hotel Tatra

tel.: 02/59 27 21 40, 0902 233 322, e-mail: ekotopfilm@ekotopfilm.sk

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .