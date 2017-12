Misha zasvätila tento rok novému albumu, ale i cestovaniu

Bratislava 26. októbra (TASR) - Speváčka Misha zasvätila tento rok nielen príprave nového albumu, ale zdá sa, že aj cestovaniu.

26. okt 2006 o 17:06 TASR

Zo Spojených štátov amerických sa vracia domov doslova len na chvíľu a už zase cestuje. "Teraz som bola doma mesiac a už tam znova idem. Tento rok jednoducho cestujem. Pendlujem hore-dole a veľa sa učím. O živote, hudbe," povedala v stredu večer Misha, keď sa objavila na bratislavskom krste albumu Iva Biča. "Tento rok si užívam. Po dvoch albumoch som dostala pocit, že sa chcem posunúť ďalej. Mám tam priateľov, tak prečo by som za nimi nešla. A potom zase prídem domov. Medzitým pripravujem nový album. Snažím sa na ňom pracovať a mať všetko ostatné, čo majú iní ľudia," uviedla ďalej speváčka, ktorá všeobecne nerada rozpráva o svojom súkromí. "Som úprimne šťastná a spokojná. Súkromie si ale strážim ako oko v hlave, pretože chcem, aby mi to vydržalo. Nikam som nezdrhla, ako si to možno niektorí myslia. Som na tom lepšie ako kedykoľvek predtým. Psychikou, všetkým a teším sa z toho," poznamenala s úsmevom.

Misha zatiaľ nechce veľmi konkretizovať, ako bude jej nový album vyzerať. "Mám rozrobené veľmi milé a zaujímavé spolupráce. Nechcem ale tých ľudí menovať, nechajte sa prekvapiť. Aj producentsky to idem rozhodiť do rôznych kategórií, takže verím, že bude pestrý," dodala. Misha doteraz spievala v angličtine a slovenčine. A tak to asi aj zostane. "Chcem spievať po slovensky, aby mi ľudia rozumeli. Takže sa budem snažiť mať slovenské pesničky. Koľko, to ešte neviem, lebo ja si všetko textujem dvojmo. Ťažko povedať, uvidíme," poznamenala.