Jermaine Dupri je sklamaný z predajnosti albumu Janet Jacskon

26. okt 2006 o 16:24 SITA

BRATISLAVA 26. októbra (SITA/Reuters) - Špičkový americký hudobný producent Jermaine Dupri dobrovoľne odišiel z vrcholnej pozície hudobného vydavateľstva Virgin Records. Dôvodom je nízka predajnosť albumu jeho priateľky Janet Jacskon 20 Y.O., ktorý sa zvukovými aranžmánmi ponáša na jej album Control z roku 1986, ktorý vtedy zaznamenal veľký ohlas. "Nikto ma nenútil odísť, urobil som toto rozhodnutie sám," vyjadril sa v súvislosti so svojím odchodom Dupri, ktorý bol od januára 2005 prezidentom Virgin Records v Los Angeles.

Dupri a Jackson po prvýkrát spolupracovali na jej najnovšom albume 20 Y.O., ktorý sa v prvý týždeň predaja dostal na druhé miesto predajnosti albumov, hoci v Janetinej kariére to bol v posledných 10 rokoch najnižší počet predaných nosičov. Po mesiaci sa ho predalo len 443-tisíc a posledný týždeň klesol v rebríčku Billboard až o deväť priečok. Hudobní odborníci tvrdia, že v posledných rokoch sa Janet snaží ulahodiť vkusu mladých poslucháčov, no zároveň udržať si základňu skalných fanúšikov. "Polovica dnešných deciek nemá potuchy, aké zvuky boli použité na albume Control," tvrdí Dupri.

Pre porovnanie, z predchádzajúceho albumu Janet Jacskon Damita Jo z roku 2004 sa v prvý týždeň predalo 381-tisíc nosičov. Z albumu All for you sa v prvý týždeň predalo až 605-tisíc nosičov.