Divotvorné šťastie sa vás dotkne v Nitre

Burton Lane, Edgar Yip Harburg a Fred Saidy: Divotvorný hrniec. Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Réžia: Jozef Bednárik. Kostýmy: Alexandra Grusková. Scéna: Vladimír Čáp. Choreografia: Jaroslav Moravčík. Hrajú: Eva Pavlíková, Ivan Vojtek ml., Peter Kadlečík

27. okt 2006 o 9:55 (zk)

, Renáta Ryníková a ďalší. Premiéra: 27. a 28. októbra

Mašličky, dym a deti. To je podľa dramaturga Svetozára Sprušanského divadelný rukopis Jozefa Bednárika. Diváci vraj uvidia poslednýkrát „Beďovu“ prácu na doskách v Nitre a prvýkrát americký muzikál Finian's Rainbow na Slovensku. Dielo Divotvorný hrniec preslávila filmová verzia s Petulou Clarkovou a Fredom Astairom, v Česku spracovanie Voskovcom a Werichom.

V Divadle Andreja Bagara je to už piaty muzikál pod režijným vedením Jozefa Bednárika. Po Fidlikantovi na streche, Grékovi Zorbovi, Adamovi Šangalovi a Kabarete má akúsi bednárikovskú ságu uzavrieť práve Divotvorný hrniec.

Muzikál vznikal v čase, keď režisér zasadol do porotcovského kresla v televíznej šou a jeden z účinkujúcich, Marián Labuda mladší sa upísal korčuliarskej exhibícii v inej televízii. Dramaturg tvrdí, že divák to nepocíti. „U Maja Labudu to bolo náročné, pretože doobeda skúšal a poobede korčuľoval. Na jeho výkone v divadle žiadne kompromisy necítiť,“ tvrdí Sprušanský.

Pôvodný text upravili Jozef Bednárik, Svetozár Sprušanský a Ján Štrasser tak, aby „dielo vtipne akutalizovali“. Témou je totiž, okrem frekventovaných a v muzikáli vždy prítomných námetov ako hľadanie lásky a šťastia, aj farba pleti a porozumenie medzi národnosťami.

Divotvorný hrniec je dospelácka rozprávka s nadprirodzenými bytosťami, hrncom, ktorý plodí zlato, a šťastným koncom. Sľubuje previesť do zasľúbenej krajiny. Práve jeho rozprávkovosť ho podľa dramaturga robí výnimočným. „Dekorácia, kostýmy sú nádherne rozprávkové. Pôsobia ako pohladenie po duši. Divák chce vždy vidieť, ako sa dotknúť šťastia.“