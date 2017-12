Excalibur: najväčšia láska a najhoršia zrada s Luciou Bílou

Šľachetný Kráľ Artuš prisahá, že bude za každých okolností ochraňovať pravdu a lásku pred klamstvom a nenávisťou - a potom nevedel, čo má robiť, keď ho podviedol jeho najvernejší priateľ. Krásna Ginevra ho miluje a predsa zradí. Lancelot neváhal pre svojho kráľa umrieť, ale potom spoznal Ginevru. Dobrý kúzelník Merlin najprv venuje ľudstvu čarovný meč a potom to veľmi ľutuje. Zlá čarodejnica Morgana je zo začiatku úplne neschopná, no nakoniec zvládne všetko. Zmije, netopiere, drahokamy, jazdci na bielych koňoch, poháre plné krvi, najväčšia láska a najhoršia zrada, vlčice meniace sa na nádherné ženy, noc, jas, sny a prekliatia - to je jeden z najveľkolepejších príbehov ľudstva - Excalibur. Excalibur - piatok 27. 10. - divadlo Ta Fantastika, Praha 1, Karlova, o 18.00. (ani) foto - www.tafantastika.cz