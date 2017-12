Striebrotepecká manufaktúra Alexandra Sturma sprístupnila svoj legendárny archív verejnosti. Možno ho vidieť do 18. novembra vo Wagner: Werk Museum Postsparkasse na Georg-Coch-Platz 2. Vstup na výstavu je voľný. Otvorené je v po., str. a pia. od 8. do 15.00, štv. do 17.30 a so. od 10. do 17.00.