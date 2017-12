Zomrel herecký veterán Arthur Hill

27. okt 2006 o 8:29 SITA

BRATISLAVA 27. októbra (SITA/AP) - Herecký veterán Arthur Hill, ktorý sa objavil v mnohých televíznych a filmových úlohách vrátane seriálov ako Owen Marshall, Counselor at Law či To je vražda, napísala, zomrel vo veku 84 rokov. Ako uviedol jeho priateľ Walter Seltzer, herec zomrel na následky Alzheimerovej choroby v nedeľu 22. októbra v opatrovateľskom ústave Pacific Palisades. Hill, ktorý hereckú profesiu zanechal v roku 1990, sa preslávil aj vďaka televíznym úlohám v seriáloch ako Príbehy Alfreda Hitchcocka, Mission Impossible, The Fugitive, Ben Casey, The Untouchables, The Defenders, The Nurses, The FBI či Marcus Welby, M.D. Objavil sa i vo filmoch ako Harper (1966), Škaredý Američan (1963), The Andromeda Strain (1971) či vojnovej dráme Vzdialený most (1977). Hill sa narodil 1. augusta 1922 v meste Melfort v kanadskej provincii Saskatchewan. Pred štúdiom práva na univerzite v Britskej Kolumbii slúžil v Kráľovskom kanadskom letectve. V roku 1948 sa presťahoval do Veľkej Británie, kde účinkoval v niekoľkých divadelných predstaveniach. O desať rokov neskôr sa presťahoval do New Yorku a presadil sa i na Broadwayi.