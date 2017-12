Brad Pitt zabával kolegov pri nakrúcaní filmu Babel

27. okt 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 27. októbra (SITA/AP) - Hollywoodsky herec Brad Pitt našiel zaujímavý spôsob, ako pri filmovaní svojho najnovšieho filmu Babel vypustiť paru a priniesť na pľac potrebnú ľahkosť. V rozhovore pre týždenník Entertainment Weekly 42-ročný herec uviedol, že zabával svojich kolegov tým, že si vysoko vykasal nohavice, vystrčil zadok a prechádzal sa pred kamerami ako kačica. "Počas celého filmu som chodil presne takto. Musíte nájsť veci, na ktorých sa budú všetci baviť. Cate Blanchett moju chôdzu nazvala hladný zadok. Keď je váš zadok hladný, snaží sa zjesť vaše nohavice," vysvetlil Pitt. Film Babel sa do amerických kín dostane už dnes, no Pittova postava v ňom nie je ani trochu zábavná. Spolu s Blanchett tu stvárnil manželský pár, ktorý spolu s niekoľkými ďalšími rodinami z celého sveta spája tragédia z africkej púšte. Pitt našiel i osobné prepojenie s filmom, keďže aj v skutočnom živote je adoptívnym otcom detí svojej partnerky Angeliny Jolie - kambodžského Maddoxa a etiópskej Zahary. "Naše deti sú tiež z rôznych častí sveta a je to skvelý príklad toho, že keby sme si prestali všímať rozdiely, už by nás ako ľudí nedefinovala geografia. To, čo sa mi na scenári páčilo najviac, bolo, že sme všetci rovnakí a je to iba náš nedostatok pochopenia a komunikácie, ktorý vytvára problémy," dodal Pitt.