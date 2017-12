Predajcovia Nota Bene dnes uvedú hru Oktagon

27. okt 2006 o 14:45 SITA

BRATISLAVA 27. októbra (SITA) - Šesť pouličných predajcov časopisu Nota Bene a dvaja dobrovoľníci dnes o 19:00 v bratislavskom Štúdiu 12 na Jakubovom námestí premiérovo uvedú tretí divadelný projekt občianskeho združenia Proti prúdu s názvom Oktagon. Autorka hry Uršula Kovalyk a režisér Patrik Krebs skúšali so svojimi zverencami od marca, spolu viac ako 70 hodín. Začínali s jedenástimi predajcami, vytrvala len polovica. "Ľudia, ktorí sa ocitnú na ulici, žijú vo veľmi nejasných sociálnych pomeroch, majú problém s akoukoľvek disciplínou, takže prísť na skúšku je najťažšia vec, ktorú musia prekonať," tvrdí režisér Krebs. Podľa jeho slov však každý z týchto amatérskych hercov nevynechal ani jeden nácvik za posledné dva mesiace.

Kovalyk, ktorá sa podpísala pod scenár, je spisovateľkou a sociálnou pracovníčkou vo výdajni Nota Bene. Osudy ľudí z ulice preto dobre pozná. "Každému som písala úlohu na mieru, no samé seba hrajú len dve predajkyne - zvyšok počas nácvikov rotoval a zostal v úlohe, ktorá mu sadla," povedala pre agentúru SITA. Sociálni pracovníci a členovia Divadla bez domova naštudovali klasickú divadelnú hru, ktorú dopĺňajú videoprojekcie animácií. Jej názov vymysleli až predajcovia-herci na javisku počas skúšok. Oktagon je druh boja, ktorý sa odohráva v osemuholníkovej klietke a má iba jediné pravidlo - z klietky sa dostane vždy iba jeden. Podľa Kovalyk má dať predstavenie odpoveď na otázku, ako sa človek môže dostať na ulicu. "Hrá sa mi tu dobre, lebo viem, že sú tu so mnou dospelí ľudia a do ničoho ma nenamočia," tvrdí najmladšia účinkujúca a dcéra jednej z predajkýň, 14-ročná Oľga Hertlová.

Projekt Divadlo bez domova píše svoju históriu od roku 2002, kedy predajcov Nota Bene do divadelného sveta uviedla hra Túžby z ulice. Vlani sa amatérski herci predstavili v Krvavom kľúči. V júli 2005 im za to bola vo Švajčiarsku udelená cena Art for Peace (Umenie za mier).