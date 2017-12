Členovia skupiny Jackass s filmovaním skončili

BRATISLAVA 27. októbra (SITA) - Bláznivé hviezdy filmov i televíznej relácie Jackass podľa režiséra ich kaskadérskych kúskov Jeffa Tremainea nechali túto často nebezpečnú zábavu raz a navždy tak. Na austrálskej ...

27. okt 2006 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 27. októbra (SITA) - Bláznivé hviezdy filmov i televíznej relácie Jackass podľa režiséra ich kaskadérskych kúskov Jeffa Tremainea nechali túto často nebezpečnú zábavu raz a navždy tak. Na austrálskej premiére filmu Jackass 2 v Sydney vo štvrtok vyhlásil, že do budúcnosti neplánuje žiadnu ďalšiu spoluprácu s členmi recesistickej skupiny. "Toto je pre Jackass koniec, teda aspoň pokiaľ ja viem. Nebudem hovoriť nikdy, no práve teraz nemáme žiadny podobný plán. Je to naše posledné hurá," povedal Tremaine.