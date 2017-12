Westlife chcú nahrať duet s Take That

30. okt 2006 o 8:10 SITA

BRATISLAVA 30. októbra (SITA) - Členovia írskej skupiny Westlife sa tešia z návratu Take That na pole populárnej hudby a boli by veľmi radi, ak by s nimi naspievali spoločnú pieseň. Medzi ďalšie hudobné formácie 90. rokov, ktoré momentálne zažívajú svoj comeback patria aj Five, či dievčenská skupina All Saints. Chlapci z Westlife tieto kroky hodnotia veľmi pozitívne. "Take That ma inšpirovali stať sa spevákom a All Saints sú nadmieru dobrá kapela," vyjadril sa jeden z členov kapely Mark Feehily. "Naša vzájomná spolupráca s Take That by ma veľmi potešila. Bola by to príjemná zmena vzhľadom k tomu, že v minulosti sme robili duety iba so speváčkami ako Delta Goodrem či Diana Ross," vyhlásil Feehily. Informácie zverejnil internetový portál breakingnews.iol.ie.