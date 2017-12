Gretchen Wilson vydáva pamäti

30. okt 2006 o 12:45 SITA

BRATISLAVA 30. októbra (SITA/AP) - Aj drsné ženy zo sveta country majú svoju jemnú stránku. Príkladom je i speváčka Gretchen Wilson, ktorá s obľubou spieva o svojich tvrdých začiatkoch, žutí tabaku či nelegálnom pretekaní na cestách. Speváčka totiž čoskoro vydá knihu svojich pamätí, v ktorej opisuje svoj vzostup, slávu i definitívny bod jej života - materstvo. V krátkom úryvku, ktorý vyšiel v špeciálnom vydaní časopisu People, country hviezda opisuje svoj strach, keď sa dozvedala, že je tehotná. "Spočiatku som sa cítila zničená a hrozne. Už som sa videla, aká som tučná a škaredá a tehotná. Tiež som si uvedomovala, že môj sen, ktorý ma priviedol do Nashvillu, sa mi pomaly ale isto vzďaľuje," napísala. Tieto obavy jej však pomohli prekonať priatelia a najbližší. "Nakoniec som pochopila, že Grace je môj život a hudba vášeň. V prvom rade som mama, až potom speváčka," dodala. Kniha s názvom Redneck Woman: Stories from My Life vyjde vo vydavateľstve Warner Books 1. novembra. Jej debutový album Here for the Party z roku 2004 sa umiestnil na čele americkej hitparády country albumov Billboard. Z jej druhého albumu All Jacked Up, ktorý vyšiel v septembri 2005, sa za prvý týždeň predalo viac ako 264 tisíc kópií.