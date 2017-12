Najnavštevovanejším filmom Ameriky je horor Saw 3

BRATISLAVA 30. októbra (SITA/AP) - Do amerických kín dorazil Halloween predčasne. Tretí horor zo série Saw totiž jednoznačne kraľoval návštevnosti v severoamerických kinách, keď debutoval so ziskom v prepočte 980 miliónov korún. Film spoločnosti Lionsgate sa so svojimi tržbami pohodlne prebojoval na prvé miesto a na tretiu priečku odsunul minulotýždňovú čarodejnícku ságu The Prestige, ktorej sa v prepočte podarilo zarobiť iba 274 miliónov korún. Za prvých desať dní v kinách pritom film The Prestige zarobil 823 miliónov korún. Špiónska dráma Martina Scorseseho Na druhej strane si už tretí týždeň po sebe udržala druhú priečku v návštevnosti a tržbu vo výške 280 miliónov korún. Celkovo svoj zisk tento film spoločnosti Warner Bros. posunul na 2,6 miliardy korún, a to i napriek tomu, že jeho zisk za uplynulý víkend poklesol oproti predchádzajúcemu víkendu o 27 percent. Film The Prestige si pohoršil o 35 percent, kým epický príbeh z druhej svetovej vojny od režiséra Clinta Eastwooda Flags of Our Fathers až o 38 percent. Tomu sa počas uplynulého víkendu podarilo zarobiť v prepočte 181 miliónov korún. Film spoločnosti Paramount, ktorého výroba stála 2,5 miliardy za prvých desať dní v severoamerických kinách zarobil iba 569 miliónov korún. Tento kritikmi vysoko hodnotený film ešte stále môže nasledovať úspech posledných dvoch Eastwoodových filmov Tajomná rieka (2003) a Million Dollar Baby (2004), ktoré oba bodovali na udeľovaní Oscarov. Očakávaný trhák režiséra Alejandra Gonzáleza Ińárritua Babel s Bradom Pittom a Cate Blanchett v hlavných úlohách na popredné priečky rebríčka návštevnosti nezaútočil, keďže ho uviedli iba v siedmich kinách a tak zarobil iba 10,5 milióna korún. Komédia Running With Scissors s Annette Bening a Gwyneth Paltrow v hlavných úlohách bola poslednou novinkou v prvej desiatke najnavštevovanejších filmov v Amerike a zarobila 72 miliónov korún. Prvých 12 filmov počas uplynulého víkendu spoločne zarobilo 2,5 miliardy korún, čo je o 2,4 percenta viac ako počas rovnakého obdobia spred roka, keď debutoval film Saw 2 so ziskom 906 miliónov korún.