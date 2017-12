Hugh Jackman si splnil sen o Jamesovi Bondovi

30. okt 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 30. októbra (SITA) - Austrálsky herec Hugh Jackman si splnil svoje sny o úlohe Jamesa Bonda v novom animovanom filme Spláchnutý, pretože postavička, ktorú nadaboval, mu britského tajného agenta v službách Jeho veličenstva veľmi pripomína. Jackman bol jedným z kandidátov na nahradenie Piercea Brosnana v úlohe agenta 007, no potom, čo túto ponuku odmietol Ewan McGregor, dostal ju anglický herec Daniel Craig. No v animovanom dobrodružnom filme Jackman predstieral, že je tajný agent, keď daboval postavičku Roddyho. "Roddy sa správa ako James Bond. Svoje fantázie som si napokon prežil vďaka tomuto filmu," povedal herec pre New York Daily News.