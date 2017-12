Spevák Paul Young sa chystá otvoriť reštauráciu

30. okt 2006 o 15:10 SITA

BRATISLAVA 30. októbra (SITA) - Anglický popový spevák Paul Young verí, že sa mu v dohľadnej dobe podarí v srdci Londýna otvoriť reštauráciu. Spevák hitov ako Love Of The Common People (1983) či Senza Una Donna (1991) priznal, že o splnení svojich kulinárskych predstáv sníva už dlho a preto vidí budúcoročné otvorenie novej reštaurácie veľmi reálne. "Rozmýšľam o štvrtiach Islington alebo St. Albans. Reštaurácia by mohla niesť moje meno, no tým si ešte nie som istý," povedal 50-ročný spevák. "V kuchyni určite nebudem, na také veci nemám čas. Určite však zostavím jedálny lístok a budem priamo zasahovať do všetkého spojeného s jedlom," dodal.