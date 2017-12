Nicole Appleton tvrdí, že Liam Gallagher si ju vezme

BRATISLAVA 30. októbra (SITA) - Speváčka zo skupiny All Saints Nicole Appleton sa nechala počuť, že jej dlhoročný priateľ Liam Gallagher zo skupiny Oasis si ju vezme za ženu napriek tomu, že Liam sa svojho ...

30. okt 2006 o 16:24 SITA

BRATISLAVA 30. októbra (SITA) - Speváčka zo skupiny All Saints Nicole Appleton sa nechala počuť, že jej dlhoročný priateľ Liam Gallagher zo skupiny Oasis si ju vezme za ženu napriek tomu, že Liam sa svojho času zaprisahal, že sa už neožení. Dvojica sa dala dokopy v roku 2000. V tom istom roku sa frontman zo skupiny Oasis rozviedol s anglickou herečkou Patsy Kensit. Liam Gallagher má zo vzťahu so speváčkou Lisou Moorish dcéru Molly a je aj otcom päťročného chlapca menom Gene, ktorého splodil so svojou súčasnou partnerkou Nicole Appleton. "Určite sa vezmeme. Vynikajúco si rozumieme, takže je len otázkou času, kedy to bude. Rodičia nás k tomu určite nenútia, ale keď ideme na svadbu nejakých priateľov, tak si pomyslím, že by som to chcela aj ja," tvrdí Appleton. "My vlastne žijeme ako manželia a niekedy tak Liama aj volám. Sme jeden celok, kam ide on, tam idem aj ja a náš syn Gene. Deti sú oveľa väčší záväzok ako manželstvo," uzatvára Appleton. Informácie zverejnil portál breakingnews.iol.ie.