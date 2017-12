Do kín príde láska z Kene, mafia si zmeria sily s políciou

BRATISLAVA 30. októbra (SITA) - Do slovenských kín sa vo štvrtok 2. novembra dostane 126-minútová

30. okt 2006 o 17:18 SITA

dráma Biela Masajka nemeckej režisérky Hermine Huntgeburth. Hlavnú dejovú líniu filmu tvorí príbeh, ktorý je snom o veľkej láske meniacom sa na boj o prežitie. Scenár k filmu pripravil Johannes W. Betz, hudbu Niki Reiser. V Bielej Masajke účinkuje Nina Hoss, Jacky Ido, Katja Flint, Antonio Prester, Janek Rieke a ďalší.

V úvode filmu zavedie režisér divákov do Kene, kde sa na konci svojej dovolenky stretne Carola (Nina Hoss) s bojovníkom kmeňa Samburu z Burkina Faso - Lemalianom (Jacky Ido). Lemalian Carolu svojím zjavom očarí, no jej láska k cudzincovi sa neskončí happyendom. Carola narýchlo zruší svoj odlet z Kene a nazad do Švajčiarska posiela iba priateľa Stefana (Janek Rieke). Zamilovaná Carola sa vydá v ústrety Afrike, kde chce nájsť Lemaliana. Aj keď jej hľadanie dopadne úspešne, skoro zistí, že Afrika nie je Európa. Jej láska sa razom mení na ťažký zápas, ktorý sa pokúsi vyhrať zo všetkých síl. Hermine Huntgeburth natočila dobrodružný film podľa rovnomenného bestselleru Corinne Hofmann.

Premiéru bude mať 2. novembra v slovenských kinosálach aj snímka Na druhej strane. Americká dráma vznikla pod vedením režiséra Martina Scorseseho. Thriller sa odohráva v Južnom Bostone, na mieste, kde zvádza polícia tvrdý boj s organizovaným zločinom. Policajta Billyho Costigana, ktorý sa má dostať do mafiánskeho prostredia, stvárnil Leonardo DiCaprio. Jeho úlohou je infiltrovať sa do mafiánskeho syndikátu, na ktorého čele stojí Costello (Jack Nicholson). Svojho špióna však má v radoch polície aj mafia. K polícii sa totiž úspešne dostane skúsený kriminálnik Colin Sullivan (Matt Damon). Konflikt nastane, keď sa o sebe navzájom dozvedia.

Autorom scenára k 152-minútovému filmu je William Monahan, hudbu vytvoril Howard Shore. Okrem

DiCapria, Damona a Nicholsona hrá vo filme aj Martin Sheen, Alec Baldwin, Mark Wahlberg, Vera Farmiga, Ray Winstone a Anthony Anderson.

Informácie zverejnil internetový portál kinoserver.sk.