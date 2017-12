Ceny Q Awards získali Oasis, U2, ale aj Arctic Monkeys

Londýn 31. októbra (TASR) - Kapely Oasis, Arctic Monkeys, U2 a ikona 80. rokov Boy George si prišli v pondelok do Londýna po ceny Q Awards.

31. okt 2006 o 8:35 TASR

Zatiaľ čo si skupina Oasis odniesla cenu ako najlepšia koncertná kapela v súčasnosti, cenu čitateľov magazínu Q dostala kapela Arctic Monkeys, ktorá svojím albumom Whatever People Say I Am That's What I'm Not zvíťazila aj v kategórii najlepší album. O víťazoch vo všetkých kategóriách rozhodli čitatelia časopisu Q.

Írska kapela U2 zvíťazila v kategórii najlepší súčasný interpret a cena Legend Award patrí skupine The Who. Peter Gabriel si z podujatia odniesol cenu za celoživotné dielo a Boy George, ktorý v auguste zametal newyorské ulice za to, že nepravdivo vypovedal vo veci vlámania sa do svojho bytu, získal cenu za kultový hit Karma Chameleon.

"Som šťastný, že som dostal túto cenu, pretože to znamená, že na mňa ľudia pozerajú ako na speváka a nie zametača ulíc," povedal počas slávnostnej ceremónie v londýnskom hoteli Grosvenor House.

Smokey Robinson, ktorého ocenili za jeho nezameniteľný prínos do sveta hudby, bol dojatý. "Myšlienka, že som mal nejaký vplyv na život ľudí prostredníctvom hudby, znamená pre mňa niečo zvláštne," povedal. "Bol to môj detský sen."