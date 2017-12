Kylie Minogue je hosťujúcou redaktorkou Vogue

31. okt 2006 o 8:15 SITA

BRATISLAVA 31. októbra (SITA) - Speváčka Kylie Minogue sa objavila na titulnej stránke posledného čísla austrálskej jazykovej mutácie časopisu Vogue. Navyše v tomto čísle hosťovala aj ako redaktorka. Svet módy tak vyslal jednoznačný signál, že Kylie je módnou ikonou určujúcou trendy. Je to ďalší z krokov, ktorý podnikla v rámci svojho návratu do sveta šoubiznisu. Vo svojom liste uvedenom v módnej biblii Vogue ďakuje všetkým, ktorí jej pomohli v čase choroby. "Odkedy mi diagnostikovali rakovinu, celý môj svet sa zmenil. Veľa som toho zažila a takisto som sa veľa naučila nielen o sebe, ale aj o druhých. Je úžasné krok za krokom sa vrátiť späť do života, ktorý som žila predtým," píše Kylie.

V minulosti boli hosťujúcimi redaktormi austrálskeho Vogue aj módny návrhár Karl Lagerfeld, či režisér Baz Luhrmann. Informácie zverejnil internetový portál thisislondon.co.uk.