Manželia Reese Witherspoon a Ryan Phillippe ohlásili rozchod

BRATISLAVA 31. októbra (SITA/AP) - Hollywoodsky manželský pár Reese Witherspoon a Ryan Phillippe ohlásil, že sa rozchádza. "Sme smutní z toho, že musíme oznámiť, že Reese a Ryan sa rozhodli žiť odlúčene," ...

31. okt 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 31. októbra (SITA/AP) - Hollywoodsky manželský pár Reese Witherspoon a Ryan Phillippe ohlásil, že sa rozchádza. "Sme smutní z toho, že musíme oznámiť, že Reese a Ryan sa rozhodli žiť odlúčene," uviedla v pondelok hovorkyňa páru Nanci Ryder. "Pre oboch je prvoradá rodina a preto všetkých žiadame o to, aby rešpektovali ich súkromie a bezpečnosť ich detí," dodala. Ryder nevedela uviesť žiadne detaily rozchodu. Witherspoon a Phillippe majú dve deti - dcéru Avu narodenú v roku 1999 a syna Deacona, ktorý sa narodil v roku 2003. Pár spolu účinkoval vo filme Veľmi nebezpečné známosti (1999) a v tom istom roku sa i zosobášil. V marci tohto roka Witherspoon vyhrala cenu americkej filmovej Akadémie pre najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe za stvárnenie manželky Johnnyho Casha June Carter Cash vo filme Walk the Line. Phillippe spoluúčinkoval v najlepšom oscarovom filme minulého roka Crash. Objavil sa i v najnovšom filme pod režisérskou taktovkou Clinta Eastwooda Flags of Our Fathers.