V Londýne sa rozdávali ceny časopisu Q

BRATISLAVA 31. októbra (SITA/AP) - Oasis, Arctic Monkeys, U2 a ikona 80. rokov Boy George si v pondelok na udeľovaní cien Q Awards prišli pre ceny. Britpopová kapela Oasis získala cenu pre najlepšiu kapelu ...

31. okt 2006 o 10:31 SITA

BRATISLAVA 31. októbra (SITA/AP) - Oasis, Arctic Monkeys, U2 a ikona 80. rokov Boy George si v pondelok na udeľovaní cien Q Awards prišli pre ceny. Britpopová kapela Oasis získala cenu pre najlepšiu kapelu súčasnosti, kým Arctic Monkeys si domov odniesli ceny za najviac hlasov čitateľov časopisu Q a najlepší album za Whatever People Say I Am That's What I'm Not. Čitatelia známeho hudobného časopisu si sami zvolili svojich favoritov. Írski rockeri z U2 získali Cenu cien Q, pričom najlepšou legendou je skupina The Who. Peter Gabriel získal cenu na celoživotné dielo a Boy George, ktorý si v auguste na newyorskom Manhattane vyskúšal úlohu zametača ulíc, dostal cenu za najlepšiu klasickú pieseň za jeho hit Karma Chameleon. "Som šťastný, že som získal túto cenu. Znamená to, že ma opäť ľudia spoznávajú a už viac nie som iba zametač," povedal kontroverzný spevák na slávnostnom večierku v londýnskom hoteli Grosvenor House. Smokey Robinson, ktorý získal cenu za výnimočný prínos hudbe, vyhlásil, že ho zisk ceny zasiahol. "Vedieť, že som mal istý druh vplyvu na vaše životy pomocou hudby, je pre mňa veľmi dôležité. Toto je môj splnený detský sen," povedal.