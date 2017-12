Laco Lučenič pokrstil svoje prvé DVD-čko

31. okt 2006 o 14:17 TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) Za hlasného potlesku divákov hudobník Laco Lučenič pokrstil v bratislavskom klube Dopler svoje DVD-čko Satisfactory a ukončil tak svoje dvojtýždňové Satisfactory Tour 2006 po Slovensku. Napriek tomu, že koncert otvorili mími, večer nebol nemý.

Bratislavu bola dôstojným vyvrcholením celej šnúry. "Celé turné bolo veľmi úspešné. V Bardejove bol jeden z najlepších koncertov a krásne to gradovalo až po Bratislavu, ktorá ale nebola až taká hektická ako predošlá Považská Bystrica," hovorí Laco Lučenič o svojich pocitoch z turné. "Publikum je veľmi dobré, veľmi vďačné a ja pôjdem kedykoľvek znovu na turné, keď im budem mať čo ponúknuť a pôjdem s radosťou," hovorí potešený hudobník.

Svoj projekt Satisfactory charakterizoval ako priblíženie výnimočného obdobia ľuďom pomocou dnešného jazyka elektronickej hudby. "Je to istý typ energie, ktorý by mal fungovať stále," hovorí. "Názov pochádza z textu jednej pesničky a zároveň je to milá slovná hračka satisfied je uspokojenie a factory továreň," vysvetľuje Laco Lučenič "tajomstvo" názvu svojho projektu.

Počas prestávok medzi jednotlivými hitmi Laco Lučenič rozprával príhody o kapelách, pesničkách a muzikantoch, ktorí ich zložili.

Ako špeciálny hosť vystúpil na turné klávesák Marián Varga. Kapela Satisfactory spolu so speváčkou Petrou Humeňanskou previedla divákom hudbou šesťdesiatych rokov s moderným zvukom, zahrali piesne od Beatles, Rolling Stones, Kinks, Who.

Podobné vystúpenie s Mariánom Vargom plánuje Laco Lučenič na Vianoce.