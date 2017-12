Angelina Jolie sa zrejme bude súdiť o peniaze pre charitu

31. okt 2006 o 13:10 SITA

BRATISLAVA 31. októbra (SITA/AP) - Spolupracovník hollywoodskej herečky Angeliny Jolie potvrdil, že známa hviezda uvažuje o podaní žaloby na kambodžskú charitatívnu skupinu, o ktorej tvrdí, že zneužila jej finančné dary. "Uvažujeme o podaní žaloby, aby sme dostali naspäť stovky tisíc dolárov, ktoré sa stratili a za ktoré bola táto skupina zodpovedná," povedal Trevor Neilson, ktorý Angeline Jolie a jej partnerovi Bradovi Pittovi radí v charitatívnych a politických otázkach. Neilson hovoril o Mounhovi Sarathovi, riaditeľovi kambodžskej organizácie Vision in Development, ktorú Jolie podporila niekoľkými štedrými darmi. "Máme presné dôkazy o tom, že práve on zobral peniaze. Teraz uvažujeme o tom, či naňho podáme žalobu alebo trestné oznámenie," dodal Neilson, ktorý odpovedal i na Sarathove obvinenia, že Jolie porušila s organizáciou dohodu, keď ju prestala financovať. Medzičasom herečka vytvorila novú organizáciu, ktorá má pomôcť kambodžskému vidieku na severe krajiny postaviť sa na nohy. Jolie zrušila zmluvy s kambodžskou organizáciou Vision in Development a americkou skupinou WildAid už v decembri. Uviedol to vedúci projektu Maddox Jolie Project Stephan Bognar. Nová organizácia je nazvaná podľa herečkinho päťročného syna Maddoxa, ktorého si Jolie v roku 2002 adoptovala práve z Kambodže. Tridsaťjedenročná držiteľka Oscara za film Narušenie (1999) sľúbila v prepočte 37 miliónov korún počas piatich rokov pre program na záchranu kambodžského pralesa, ktorý v roku 2003 odobrila i miestna vláda. Neilson poprel, že by Jolie porušila nejakú zmluvu s Mounhom Sarathom. "Smutná skutočnosť je, že tohto človeka sme prepustili preto, že je podozrivý z krádeže," uviedol. "Budem bojovať proti akejkoľvek žalobe, aby pravda vyšla najavo, pretože neexistuje dokument, ktorý by dokazoval, že sa ukradli nejaké peniaze," povedal Mounh Sarath.