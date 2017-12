Sexuálne správanie Indov na plátnach kín

BRATISLAVA 31. októbra (SITA/AP) - Nový film bollywoodskeho režiséra menom Ram Gopal Varma bude o postojoch Indov k sexualite a sexuálnemu správaniu. Varma sa vyjadril, že nová dramatická snímka, ktorá ...

31. okt 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 31. októbra (SITA/AP) - Nový film bollywoodskeho režiséra menom Ram Gopal Varma bude o postojoch Indov k sexualite a sexuálnemu správaniu. Varma sa vyjadril, že nová dramatická snímka, ktorá nesie názov Sex Present Yourself, zachytáva boj za sexuálnu slobodu, kde nepriateľ je v nás samých. "Viem, že sex predáva, ale ja nenakrúcam sexuálny film. Vyhýbam sa tomu, aby som zobrazoval posteľné scény. Namiesto spálne, vstupujem do súdne siene, kde sa riešia sexuálne spory," hovorí Varma. S nakrúcaním sa má začať po premiére jeho posednej snímky Worldless, v ktorej si slávny bollywoodsky herec Amitabh Bachchan zahral starnúceho romantika, zaľúbeného do tínedžerky.

India zostáva stále veľmi konzervatívnou krajinou. Heterosexuálne dvojice sa len veľmi zriedka bozkávajú na verejnosti a v bollywoodskej kinematografii sa bozkávajúce páry začali objavovať až v neskorých 90. rokoch. Homosexualita je tabuizovaná a otvorene sa o nej nediskutuje.