Victoria Beckham klame svojim deťom

BRATISLAVA 31. októbra (SITA) - Victoria Beckham klame svojim deťom, že je ešte stále členkou dievčenskej skupiny Spice Girls. Tri deti, ktoré porodila svojmu manželovi Davidovi Beckhamovi, nevedeli, ...

31. okt 2006 o 17:05 SITA

BRATISLAVA 31. októbra (SITA) - Victoria Beckham klame svojim deťom, že je ešte stále členkou dievčenskej skupiny Spice Girls. Tri deti, ktoré porodila svojmu manželovi Davidovi Beckhamovi, nevedeli, čím bola predtým, než sa stala ich matkou, a tak sedemročnému Brooklynovi, štvorročnému Romeovi a ročnému Cruzovi pustila film Spiceworld (1997). Keď sa jej pýtali na skupinu, nemala to srdce povedať im, že už viac neexistuje. "Pustila som im ten film, lebo bývanie v Španielsku je len o futbale a o ich oteckovi a deti sa ma pýtali, čo som robila predtým ja," vyhlásila pre britskú rozhlasovú stanicu Radio 1. "Film sa im veľmi páčil a stále sme si ho púšťali dokola. Keď som sa raz vracala domov, Romeo sa ku mne rozbehol a spýtal sa ma, či som bola v práci so Spice Girls. Nemohla som ho odbiť, tak som prisvedčila." Victoria však poprela akékoľvek správy, že by sa Spice Girls dali znovu dokopy. "Nemyslím si, že sa to stane, pretože každá z nás už má rozbehnuté svoje veci. Nie som si istá, či by som znovu vystupovala na pódiu," uzatvára Victoria. Informácie zverejnil portál lse.co.uk.