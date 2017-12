Mamuty na Slovensku už len do nedele

BRATISLAVA 31. októbra (SITA) - Výstavu Mamuty na Slovensku - Stratený svet mamutov do dnešného dňa videlo 55 353 návštevníkov Slovenského národného múzea (SNM) na Vajanského nábreží v Bratislave, v ktorom ...

31. okt 2006 o 16:33 SITA

BRATISLAVA 31. októbra (SITA) - Výstavu Mamuty na Slovensku - Stratený svet mamutov do dnešného dňa videlo 55 353 návštevníkov Slovenského národného múzea (SNM) na Vajanského nábreží v Bratislave, v ktorom je expozícia umiestnená. Návštevníci SNM - PM si ju ešte môžu pozrieť do nedele 5. novembra, denne od 9:00 do 18:00. Výstava bude otvorená aj v stredu, v deň Pamiatky zosnulých. Agentúru SITA o tom informovala Jana Chrappová zo SNM.

Unikátna dvojvýstava Mamuty na Slovensku - Stratený svet mamutov a Zdeněk Burian-Majster palety dávnych svetov bola verejnosti prístupná od 18. mája. Ide o prvú komplexnú prezentáciu mamuta v dejinách slovenského múzejníctva. V prvej časti dvojvýstavy je takmer 150 exponátov, vrátane modelu pravekého mamuta v originálnej veľkosti - je vysoký tri metre, dlhý štyri metre a jeho šírka je 1,3 metra.

V prvej časti výstavy sa návštevníci môžu dozvedieť informácie o najslávnejších nálezoch mamutov vo svete od Írska, cez Severnú Ameriku až po Sibír. Cez jaskyňu sa návštevníci dostanú do časti výstavy, ktorá prezentuje podoby vzťahu človeka a mamuta. Toto zviera bolo pre človeka nielen zdrojom obživy, materiálu na výrobu zbraní a nástrojov, ale bolo aj predmetom ľudských umeleckých aktivít a mýtických predstáv. V tejto časti je aj trojrozmerná rekonštrukcia vchodu do paleolitického obydlia a jaskynné zobrazenia mamutov z francúzskych a španielskych jaskýň. Ďalšia časť výstavy je venovaná vývoju predkov a príbuzných mamuta, ktorý patrí k suchozemským gigantom - tzv. chobotnáčom. Jadro výstavy prenesie návštevníkov na Slovensko, kde okrem repliky mamuta sú aj informácie o významných nálezoch pozostatkov mamutov na našom území.

Druhá časť dvojvýstavy Zdeněk Burian-Majster palety dávnych svetov je výberom približne 60 obrazov z diela tohto majstra vedeckej paleontologickej rekonštrukcie. Originálny projekt dvojvýstavy dopĺňa 15 minútový dokumentárny film o mamutoch na Slovensku.

Slovo mamut je estónskeho pôvodu, kde maa znamená zem a mutt je krt. Ľudia si najprv totiž mysleli, že nájdené kosti a zuby mamuta patria obrovskému krtovi, ktorý žije hlboko v zemi v systéme tunelov. Za príčiny vyhynutia mamutov sa najčastejšie pokladajú klimatické zmeny, ľudská činnosť alebo zriedkavejšie i vírusové ochorenie. Slony nie sú potomkami mamutov, ale ich žijúci blízki príbuzní.