Scorsese už zarobil dosť, teraz by sa vrátil späť

Boli časy, keď aj Američania chodili do kina menej. Šesťdesiate roky sa končili, začínali sa sedemdesiate. Mladí stále rebelovali a búrili sa proti hodnotám svojich rodičov. Náboženským, morálnym, politickým. Nebolo veľa filmov, v ktorých­ by sa videli, a

2. nov 2006 o 10:30 KRISTÍNA KÚDELOVÁ

nebolo ani veľa takých, čo by si odpustili skostnatenú estetiku.

Pomaly vznikali malé, nezávislé filmové spoločnosti. V Los Angeles šarapatil najmä producent Roger Corman. Ak išlo o rozpočet (malý), neustúpil, inak však pri ňom boli mladí režiséri celkom slobodní.

Vyrástlo ich pri ňom zopár výnimočných. Dennisa Hoppera si pamätáme ako autora provokatívnej Easy Rider, Francis Ford Coppola nakrútil Krstného otca a Robert Altman sa v MASH otvorene vysmieval cirkvi a prvýkrát nechal v dialógoch odznieť slovo fuck.

Martin Scorsese bol špeciálne odvážny a asi najviac sa nechal ovplyvniť čerstvým vetrom z Európy. Bol skvelým pozorovateľom, a keď už rozprával, tak veľmi priamo. Ľudí nadchli jeho Špinavé ulice, Taxi Driver, Zúriaci býk. To už bolo to obdobie, keď sa režiséri rovnali malým bohom. Scorsese taký rešpekt skoro ani nezvládol, istý čas bol na kokaíne.

Podarilo sa však iné. Mladí už boli v kine. No a Hollywood začal útočiť, aby ich bolo ešte viac. Zbrane mal iné - poznáme to dobre, mainstreemové.

Škoda, v posledných rokoch to postihlo aj Scorseseho. Zoberme si len Gangy v New Yorku a Letca.

Je v nich veľa pátosu, klišé a veľká túžba ohurovať obrazom, výpravou a hereckým obsadením. Logické, že si to museli odskákať nápady a myšlienky – trochu sa stratili.

Dnes má Martin Scorsese nový film, a mohol by oslavovať. The Departed za prvý víkend zarobil 27 miliónov dolárov, a to je pre neho rekord.

Správy sú dobré. Ozývajú sa hlasy, že týmto filmom sa Scorsese vracia k tomu lepšiemu, čo už vo svojej dlhej kariére spravil. A on sám ohlasuje, že s hollywoodskou výrobou končí nadobro.

„Zdá sa mi, že čím väčší je rozpočet, tým menej sa riskuje. Štúdiá chcú robiť iné filmy, ako by som chcel ja,“ odcitovalo ho BBC.

Nabudúce sa teda pustí do nízkorozpočtového filmu. Sfilmuje japonský román Ticho – o dvoch portugalských mi­sionároch.