Dievčatá zo skupiny Margot sa tešia na sambu v Let´s Dance

2. nov 2006 o 12:50 SITA

BRATISLAVA 2. novembra (SITA) - Dievčatá zo skupiny Margot sa tešia na najbližšie kolo tanečnej súťaže Let´s Dance. Piate kolo "tanečnej horúčky" bude patriť sambe a speváčky si podľa vlastných slov ani na chvíľu neoddýchnu. Okrem sólistky Andrey Zimányiovej sa v sprievodnej vokálnej skupine spolu s Orchestrom Gustáva Broma predstavujú aj ďalšie dve členky skupiny Margot – spievajúce gitaristky Katka Sečkárová a Danka Šutková. "Úplne všetky skladby vo výbere majú vokály a väčšinou sú náročné, založené na zložitom rytmickom frázovaní v rýchlom tempe. Atraktívnou vokálnou exhibíciou sa ale môžme blysnúť len vtedy, keď to napriek spomínanej náročnosti bude všetko vyznievať ľahko a radostne, keď sa nám všetkým v nedeľu večer podarí v bratislavskom PKO vykúzliť atmosféru legendárnych karnevalov v Rio De Janeiro," prezrádzajú Margotky.

Vokálna skupina Andante pripravuje potrebné vokálne party pod odborným vedením renomovaného hlasového pedagóga Jaroslava Žiga, a tak pochopiteľne dostávajú v nej príležitosť aj ďalšie z jeho zverenkýň – najčastejšie speváčky skupiny ProRock Katka Verčimáková, ktorá si v druhom kole tanečnej horúčky zaspievala aj sólovo, a Anka Repková, ktorá sa v hlavnej ženskej úlohe predstavuje aj v muzikáli Rocky Horror Show

v divadle Aréna. Okrem Andrey Zimányiovej hlavným sólistom big bandu ostáva aj Berco Balogh. "Na každé nové kolo treba podľa výberu hudobnej dramaturgie pripraviť nové skladby, nie je to úloha ľahká ani pre muzikantov ani pre spevákov," konštatuje Žigo, podľa ktorého je preto celkom prirodzené, že si do tímu vyberá speváčky, s ktorými si môže byť stopercentne istý, že do nedele predpísaný repertoár zvládnu a "ich doterajšie spevácke skúsenosti dávajú záruku spoľahlivého výkonu v priamom prenose.