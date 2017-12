Madonna nevylučuje ďalšiu adopciu

2. nov 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 2. novembra (SITA/Reuters) - Americká speváčka Madonna sa vyjadrila, že nevylučuje adopciu ďalšieho dieťaťa, avšak najprv by rada istý čas strávila s ročným africkým chlapčekom Davidom Bandom, ktorého jej miestne úrady v Malawi zverili do dočasnej starostlivosti. Madonna sa takisto nechala počuť, že by bola rada, keby sa zákony v súvislosti s adopciou na africkom kontinente zmenili tak, aby aj ostatné deti dostali šancu žiť v lepších podmienkach. V interview pre televíznu stanicu BBC povedala, že ju prekvapilo, koľko rozruchu spôsobilo jej rozhodnutie adoptovať si ročného malawijského chlapčeka. "Bol to pre mňa šok a vôbec som nebola na to pripravená," tvrdí 48-ročná speváčka pre BBC. Na otázku, či by si ešte chcela adoptovať ďalšie dieťa, odpovedala že "nevylučujem to. Bola by som rada, ak by to nebolo také komplikované. Teraz sa chcem však v prvom rade venovať Davidovi a potom uvidím."

Madonna tvrdí, že so svojim manželom, britským režisérom Guyom Ritchiem diskutovali o adopcii asi 2 roky. Ikona populárnej hudby sa začala zaujímať o Malawi, juhoafrický štát, ktorého obyvatelia často zomierajú na následky choroby AIDS a rozhodla sa, že zasponzoruje film o nešťastí a utrpení miestnych detí. Keď Madonna videla zábery z pripravovaného filmu, uvidela v ňom Davida a iné deti v sirotinci a pocítila okamžité spojenie. Tvrdí, že nevyužila svoje postavenie známej osobnosti, aby sa celý proces zrýchlil. "Môžem vás uistiť, že ma nijakým spôsobom nezvýhodňovali," tvrdí speváčka a zdôrazňuje, že jej dieťa zverili len dočasne do pestúnskej starostlivosti. V rozhovore takisto spomenula, že navrhla otcovi dieťaťa, že Davida bude finančne podporovať na diaľku, avšak on to odmietol.

Aktivisti za práva v Malawi žalujú vládu, že porušila zákon a dočasne zverila dieťa speváčke, hoci nie je občiankou afrického štátu.