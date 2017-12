Mary J. Blige vydáva výber najväčších hitov

2. nov 2006 o 16:35 SITA

BRATISLAVA 2. novembra (SITA/Reuters) - Nekorunovaná kráľovná soulu a r´n´b Mary J. Blige plánuje 12. decembra vydať výber svojich najväčších hitov. Zatiaľ nie je známe, ktoré piesne z rozsiahleho repertoáru afroamerickej speváčky sa na výberovku Reflections: The Journey dostanú. Isté však je, že pôjde o defilé jej starších hitov, doteraz nevydaných piesní s niekoľkými novinkami. Tou prvou je We Ride, ktorá sa má v najbližších dňoch dostať do éteru amerických rozhlasových staníc. Ďalšou je hviezdna spolupráca Mary J. Blige a Arethy Franklin a nesie názov Never Gonna Break My Faith. Spomínanú pieseň nahrali dve hudobné legendy k filmu Bobby, ktorý sa má do amerických kín dostať 23. novembra. Zatiaľ nie je jasné, či sa na výber dostane aj skladba z pera Bryana Adamsa.