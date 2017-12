Šancu mladým speváckym talentom dá súťaž Children's Eurostar

BRATISLAVA 2. novembra (SITA) - Mladé talenty "ešte v plienkach" nielen zo Slovenska sa snaží podchytiť spevácka súťaž Children's Eurostar. Hudobnému producentovi a organizátorovi Vladovi Železňákovi, ...

2. nov 2006 o 17:12 SITA

BRATISLAVA 2. novembra (SITA) - Mladé talenty "ešte v plienkach" nielen zo Slovenska sa snaží podchytiť spevácka súťaž Children's Eurostar. Hudobnému producentovi a organizátorovi Vladovi Železňákovi, ktorý je z televíznej obrazovky známy najmä svojim účinkovaním v relácii Slovenskej televízie Hviezdička, ktorá skončila pred troma rokmi, sa podarilo do projektu zapojiť i oblasti Karpatského euroregiónu v Poľsku, na Ukrajine, v Rumunsku, či v Maďarsku. "Keď sme skončili s Hviezdičkou, dostávali sme veľa otázok, že prečo v tom nepokračujeme. Všetci nám hovorili, že sú spevácke súťaže v speve ľudových pesničiek, no v populárnej hudbe nefungovalo nič podobné. Nechcel som však už Hviezdičku a povedal som si, že minulosti dáme pokoj. Tak som vymyslel Naj Star, ktorá sa konala v minulom roku. Tento projekt som však ponúkol aj štátom Karpatského euroregiónu a všade ho prijali s veľkým nadšením," uviedol pre agentúru SITA Železňák. Ako dodal, názov Children's Eurostar vznikol z čisto praktických dôvodov. "Rozmýšľal som o takom názve, ktorému by každý rozumel. Tak som sa dopracoval k Children's Eurostar," prezradil.

Už 17. novembra sa pritom bude konať slovenské finále. Deti od 7 do 15 rokov, v desiatich ukrajinských mestách v súčasnosti bojujú v semifinálových kolách. V iných štátoch sa mladé talenty o účasť vo finále budú uchádzať neskôr. "Slovenské finále nadväzuje na semifinálové kolá v jednotlivých regiónoch. Mali sme východoslovenské, stredoslovenské a západoslovenské finále. Zo všetkých krajov sme zobrali víťazov, ktorí budú vo finále," spresnil Železňák. V tom slovenskom, počas ktorého sa tiež mimosúťažne predstavia aj deti objavené na Ukrajine a v Maďarsku, budú súťažiaci spievať výhradne iba pesničky z dielne Miroslava Žbirku. "Nechceli sme, aby sa stále opakovali tie isté pesničky. Napríklad každá speváčka chce teraz spievať Spomaľ alebo Za tebou od Katky Knechtovej. V medzinárodnom finále to už takto nebudeme obmedzovať a chceme ešte niečo vymyslieť. Určite však každý bude spievať vo svojom rodnom jazyku," uviedol Železňák.

Princíp ukrajinskej časti súťaže je taký, že v desiatich mestách zakarpatskej oblasti realizujú semifinálové kolá. Domáca porota určí z desiatich finalistov troch víťazov. Národné finále sa pritom bude konať v Užhorode. Neskôr na rovnakom princípe vyberú talentovaných mladých spevákov z Maďarska, Rumunska i Poľska. Medzinárodné finále by svoje miesto pritom malo zaujať v Kežmarku. "Získali sme tam veľmi dobré zázemie. Primátor mesta Igor Šajtlava bol pred rokom v semifinálovom kole členom poroty. Tak sa mu to zapáčilo, že nám pomohol s prípravou slovenského finále a chce, aby sme aj v budúcnosti zorganizovali to medzinárodné v Kežmarku," pochvaľoval si Železňák.

Mladých finalistov bude hodnotiť dospelácka a detská porota. Medzi dospelými budú dominovať najmä hudobní odborníci. Organizátori sa rozhodli neosloviť žiadnych známejších hudobníkov. "Spevákov sme neoslovovali preto, že tí nepomôžu spevákom. Nemáme ešte konkrétne mená. Porota bude zložená z ľudí, ktorí môžu pomôcť ako napríklad hlasová pedagogička, hudobný redaktor z rozhlasu, či novinári. Detskú porotu vyberieme priamo z hľadiska. Máme také guľôčky, ktoré dostanú pri vstupe a budeme losovať. Ich úlohou bude všetko zorganizovať, či vyzbierať. Dostanú inštrukcie," spresnil Železňák. Na víťazov čakajú hodnotné ceny ako napríklad DVD prehrávač, či CD. S finalistami chcú tiež nahrať album s pôvodnými pesničkami. Chýbať by takisto nemal ani spoločný videoklip. Organizátori tiež chcú osloviť aj hudobných producentov ochotných zobrať mladé talenty pod svoje krídla. "Už sme jednali v Maďarsku s ľuďmi, ktorí sa zaoberajú detskými spevákmi. Čas ukáže," prezradil Železňák. Počas konania súťaže chcú pritom s kežmarskou televíziou nakrútiť reláciu, ktorú ponúknu národným televíziám. "Chceme ponúknuť verziu, ktorú bude vidno na obraze a nie iba na papieri," uviedol. Ako dodal, s jednou z televízií to vyzerá nádejne, no nič presnejšie zatiaľ nechcel prezradiť. "To nechcem hovoriť, ale viem kde," spresnil.