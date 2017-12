Činohra SND premiérovo uvedie Valčík náhody

BRATISLAVA 2. novembra (SITA) - Po prvý raz budú mať návštevníci Činohry Slovenského národného divadla (SND) možnosť nazrieť do dielne francúzskeho dramatika Victora Haima. Premiéra jeho hry Valčík náhody ...

2. nov 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 2. novembra (SITA) - Po prvý raz budú mať návštevníci Činohry Slovenského národného divadla (SND) možnosť nazrieť do dielne francúzskeho dramatika Victora Haima. Premiéra jeho hry Valčík náhody bude v sobotu 4. novembra na Malej scéne SND. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa SND Zuzana Golianová, predstavenie je určené pre uvedenie v štúdiu novostavby Slovenského národného divadla.

Režisérsky sa pod Valčík náhody podpísal Ľubomír Vajdička, ktorý pôvodný text i preložil. Práve preto vraj bolo jeho spracovanie skôr dobrodružstvom ako prácou. Ide o 20 rokov starú predlohu, ktorú však na súčasnú dobu nebolo nutné adaptovať. "Je to rekapitulácia života, ale nie v tej smrteľne vážnej podobe. Pre hercov je text ťažký, pretože nemá kauzálnu dejovú líniu, je akoby nekonečným dialógom o hodnotách," tvrdí Vajdička. Dramaturgiu hry si zobral na starosť Peter Pavlac, scenár Jozef Ciller, kostýmy Milan Čorba a hudbu Peter Mankovecký.

Komorné predstavenie má len dvoch hercov. Ľuboša Kostelného - anjela a Zuzanu Fialovú - mŕtvu ženu na polceste medzi smrťou a životom. Obaja sa ocitnú v očistci, pričom anjel je rozhodca. Svoju zverenkyňu za jej životné situácie boduje a tak určí, či pôjde do pekla, alebo raja. Príbeh sa zauzľuje, keď jeho rozhodnutia začne ovplyvňovať čosi osobné. Stráca nadhľad a medzi ním a ženou sa objavuje puto. "Nenávidím ho za to bodovanie, neznášam, keď mi niekto zasahuje do života. Každý nech si súdi sám seba," žartuje Fialová, podľa ktorej môže byť žena, ktorú stvárňuje, každou inou ženou na svete. Ako povedala, všetci ľudia sú v podstate v očistci už od svojho narodenia. Podľa Kostelného čaro Haimovej hry je aj v tom, že v nej nestvárňuje typického posla dobra. "Je to anjel i diabol v jednom. Anjel v pravom slova zmysle v tejto hre vlastne ani nie je," povedal.