MTV EMAs: Štvrtková noc v Kodani patrila Justinovi Timberlakeovi

BRATISLAVA 2. novembra (SITA) – Po dve ceny si z dnešného udeľovania hudobných cien MTV Europe Music Awards odniesli Gnarls Barkley a Justin Timberlake. Moderátor večera Justin si nenechal ujsť úvod prenosu.

3. nov 2006 o 1:41 SITA

Ašpirujúci Kráľ popu naživo zaspieval niekoľko ukážok zo svojho druhého albumu FutureSex/LoveSounds. Divákom priznal, že je pred prenosom trošku nervózny a preto vraj požiadal o pomoc Borata. V úvode show sa tak pripomenul kontroverzný minuloročný moderátor. Priamy prenos na veľkoplošných obrazovkách a niektoré živé vystúpenia si mohli vychutnať aj fanúšikovia na kodanskom hlavnom námestí. V chladne dánskej noci sa naživo predstavili napríklad Keane, The Killers, Snoop Dogg alebo Pharrell. V priestoroch Bella Center postupne odovzdali ceny v 13 kategóriách, Red Hot Chili Peppers, The Kooks a Christina Aguilera si ale tie svoje osobne neprevzali. Agentúra SITA prináša prehľad víťazov tohtoročných MTV Europe Music Awards.

Nováčik - Gnarls Barkley

Alternatívna scéna – Muse

Skupina – Depeche Mode

Album – Stadium Arcadium (Red Hot Chili Peppers)

Hip-hop – Kanye West

UK & Ireland – The Kooks

R'n'B – Rihanna

Pop – Justin Timberlake

Rock – The Killers

Speváčka – Christina Aguilera

Spevák – Justin Timberlake

Videoklip - We Are Your Friends (Justice Vs Simian)

Pieseň – Crazy (Gnarls Barkley)