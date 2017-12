Digitálne repliky Leonardových obrazov sprevádza jeho hudba

Jedinečnú možnosť uvidieť všetkých 23 obrazov Leonarda da Vinciho na jednom mieste ponúka výstava Leonardo da Vinci - človek, umelec, génius nainštalovaná v kostole minoritov. Výstava prezentuje digitálne repliky Leonardových obrazov v originálnej veľkosti, ktoré vznikli za použitia moderných technológií. Diela sú zoradené chronologicky a približujú návštevníkom umelecké dozrievanie a život Leonarda. Pod každou replikou je história vzniku obrazu a iné vysvetľujúce informácie. V spolupráci s profesorom Reinhardom Amonom a Maestrom Continim sa podarilo zrekonštruovať aj Leonardove hudobné diela a ich zvuky sprevádzajú expozíciu. V mieste výstavy v kostole minoritov sa nachádza reprodukcia Leonardovej Poslednej večere z 19. storočia. Táto reprodukcia vo forme sklenenej mozaiky sa na výstave dostáva do priamej konfrontácie s replikou originálu. Celý géniov život na pozadí jeho umeleckej tvorby a vynálezov rok po roku osvetľuje päť filmových dokumentov - Učňovské roky, Poblúznenia, Útek, Moerser a Timeline, zostavený z rozsiahlych rešerší.

Výstava v kostole minoritov na Minoritenplatz 2 v centre Viedne potrvá do 26. novembra a otvorená je v pracovné dni od 10. 00 do 18.00, v sobotu do 17.00 a v nedeľu od 12.30 do 18.00. Filmy sa premietajú každý deň od 10.00 do 12.50. Vstupné je 6 eur, pre deti 3 eurá.