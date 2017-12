Peter Jackson pozastavil prácu na najnovšom filme

BRATISLAVA 2. novembra (SITA) - Novozélandský režisér Peter Jackson súhlasil s tým, že prípravu filmovej adaptácie počítačovej hry Halo odloží na čas, kým pre jeho prípravu nenájde vhodné filmové štúdio.

3. nov 2006 o 10:00 SITA

Režisér trilógie Pán prsteňov sa rozhodol, že na filmovaní bude v spolupráci so spoločnosťou Microsoft pokračovať aj napriek tomu, že od projektu minulý mesiac odstúpili štúdiá Fox a Universal. Jackson, ktorý je výkonným producentom režijného debutu Neilla Blomkampa, sa preto rozhodol, že do nájdenia nového filmového štúdia sa práca na filme zastaví. Tomuto rozhodnutiu predchádzala obojstranná dohoda so spoločnosťou Microsoft. "Zhodli sme sa na tom, že na výsledný film sa oplatí počkať," povedal. Dva filmové giganty od spolupráce odstúpili najmä pre stále sa zvyšujúci rozpočet.