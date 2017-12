Jessica Simpson sníva o spolupráci s Dolly Parton

BRATISLAVA 3. novembra (SITA/AP) - Známa hollywoodska blondína Jessica Simpson sníva o tom, že by niekedy v budúcnosti spolupracovala s Dolly Parton. Speváčka a príležitostná herečka povedala pre reláciu ...

3. nov 2006 o 10:25 SITA

BRATISLAVA 3. novembra (SITA/AP) - Známa hollywoodska blondína Jessica Simpson sníva o tom, že by niekedy v budúcnosti spolupracovala s Dolly Parton. Speváčka a príležitostná herečka povedala pre reláciu Access Hollywood, že miluje film Od deviatej do piatej (1986) a aj preto by s country legendou mimoriadne rada pracovala. "Je to niečo, po čom by som mohla pokojne umrieť a odísť spokojná do neba," povedala 26-ročná speváčka. Podľa 60-ročnej Parton je Simpson sladké dievča. "Už ma žiadali, aby som s ňou niečo vymyslela, takže jedného dňa sa k tomu určite dostanem," povedala. Simpson sa naposledy objavila v komédii Employee of the Month.